Konak’ta imzalar sanat için atıldı

Konak Belediyesi ve Darağaç Kolektifi Derneği arasında, kentin kültür ve sanat hayatının gelişimine yönelik etkinliklerde ve hizmetlerde iş birliği amacıyla protokol imzalandı.

“Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı”ndan hibe destekli “Darağaç Fermantasyon” projesini de birlikte sürdüren Konak Belediyesi ve Darağaç Kolektifi Derneği, atılan imzalarla iş birliğini genişletti. Başkan Mutlu, “Darağaç Kolektifi'yle birlikte devam ettirdiğimiz bir projemiz var. İmzaladığımız protokolle sanata açtığımız alanı daha da büyütüyoruz. Bu yıl onuncu kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Darağaç Kolektifi ile sanatı çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Darağaç Kolektifi Derneği Başkanı Cenkhan Aksoy imzalarıyla hayata geçen protokol kapsamında, belediyenin Umurbey Mahallesi’nde yer alan Konak Modern Sanat Merkezi de daha işlevsel hale gelecek. Değerli sanatçıları peş peşe ağırlayacak merkez, aktif bir etkinlik takvimiyle İzmirli sanatseverleri sevindirecek.