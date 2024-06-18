Konfetinin içinde bulundu. Polisler bile şaşırdı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri hedef alan ve geleceği tehdit eden suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, haksız kazanç elde etmek amacıyla faaliyet gösteren şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, durumundan şüphelendikleri bir şahsın çantasında yapılan aramada konfeti kutularına gizlenmiş 656,77 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Ayrıca ekipler, yaptıkları çalışmalarda 1,5 ila 2 metre boyunda 10 kök kenevir bitkisi ile 20-40 santimetre boyunda 21 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.