Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında aralarında çocukların da olduğu 7 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Adrasi köyünde "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evin ateşe verildiği saldırıda, 5’i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü Spor
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir?
12 PKK'lı terörist öldürüldü Güncel
12 PKK'lı terörist öldürüldü
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı Spor
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek Güncel
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor Siyaset
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor