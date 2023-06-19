Kongre öncesinde 81 il başkanından Akşener'e tam destek

İYİ Parti'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 3. Olağan Kongre öncesinde partinin 81 il başkanı Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıkladı.

Kongre öncesinde 81 il başkanından Akşener'e tam destek

İYİ Parti'nin tüm il başkanları, Genel Başkan Meral Akşener'e ortak bir metinle destek açıkladı.

Pazar günü gerçekleştirilecek 3. Olağan Kongre öncesinde yayımlanan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İYİ Parti, Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral AKŞENER'i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 27 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş bir siyasi partidir.

Kuruluşundan bugüne değin yüce Türk milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak genel seçim sonrası 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir.

Kurultaydan partimizin birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu inançla, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede ardında ve yanındayız.

İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.

Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.

Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

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