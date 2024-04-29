Konkordato ne anlama gelmektedir? Şartları nelerdir?

Konkordato, borçların ertelenmesi anlamına gelmektedir ve maddi durumu kötü olan borçlular için bir yeniden yapılandırma seçeneğidir. Konkordato, hem maddi durumu kötü olan borçluları hem de alacaklıları korumayı hedefler ve iflasa sürüklenen bir şirketin, alacaklılarıyla anlaşıp mali yapısını düzenlemesine yönelik hukuki bir süreçtir.

Konkordato sürecinde borçlu şirket, iflasa karar verilmesini engellemek için alacaklılarıyla anlaşmaya çalışır. Süreç, mahkeme kararıyla gerçekleşir, bu sebeple, konkordato ilan edebilmek için mahkemenin ve alacaklıların ortak bir karar vermesi elzemdir.

KONKORDATO ŞARTLARI NELERDİR?

Borçlu bir firma, borçlarını ödemek için mali durumunun elverişsiz olduğu bir noktada, borcunu vadelendirmek veya borç miktarında düzenleme yapılmasıyla iflastan kurtulabilmek için konkordato talep edebilir.

Başvuru yapabilmek için, borçlu olan şirketin konkordatonun onaylanması halinde borçlarını ödeyebilecek durumda olması gerekir. Konkordatoyla, şirketler borçlarından muaf olmazlar, borçları ödeyebilecekleri şekilde düzenlenir.

Konkordato için bazı belgeler hazırlanmalıdır ve Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır. Onay sürecinde mahkeme ve konkordato komiseri tarafından da farklı belgeler istenebilir.

Konkordato için, alacaklıların en az yarısının, bu talebi onaylaması gerekir ve konkordato, en fazla 23 aylık süreye yayılabilir.