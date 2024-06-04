Konkordato sayısı ilk beş ayda geçen yılı yakaladı

Finansman ve talep koşullarının aksamaya uğradığı süreçten geçen iş dünyasının yeni kâbusu konkordatolar oldu.

2024’ün ilk günlerinden beri 491 şirket konkordato kararı alırken, konkordatoların zincirleme etkisinden endişe eden iş dünyası ise kararların etkin inceleme yapılmadan aceleyle alınmasından şikayetçi oldu.

2020 yılında: 419

2019 yılında: 454

2022 yılında: 404

Konkordato başvurusunun kabul edildiği veriler incelendiğinde, ilk 5 aydaki başvurular söz konusu geçen dönemleri arkada bıraktı. 2023’ün tamamında ise 519 konkordato kararı alınırken, uzmanlar 2024’ün sonunda sayının 1000’e ulaşabileceğini tahmin etti.

TEKSTİL ZİRVEDE

Tekstil 35 konkordato kararı ile en riskli sektör olurken, tekstil ve konfeksiyonda toplam konkordato sayısı 48’e yükseldi. İkinci sırada 27 konkordato ile inşaat olurken, mobilya sektörü de 19 konkordato ile dikkati çekti.