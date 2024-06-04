Konkordato sayısı ilk beş ayda geçen yılı yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Konkordato sayısı ilk beş ayda geçen yılı yakaladı

Yüksek faiz ortamının yol açtığı maliyetlerdeki artış ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, konkordato başvurularını son zamanların en yüksek seviyesini görmesine neden oldu.

Finansman ve talep koşullarının aksamaya uğradığı süreçten geçen iş dünyasının yeni kâbusu konkordatolar oldu.

2024’ün ilk günlerinden beri 491 şirket konkordato kararı alırken, konkordatoların zincirleme etkisinden endişe eden iş dünyası ise kararların etkin inceleme yapılmadan aceleyle alınmasından şikayetçi oldu.

2020 yılında: 419

2019 yılında: 454

2022 yılında: 404

Konkordato başvurusunun kabul edildiği veriler incelendiğinde, ilk 5 aydaki başvurular söz konusu geçen dönemleri arkada bıraktı. 2023’ün tamamında ise 519 konkordato kararı alınırken, uzmanlar 2024’ün sonunda sayının 1000’e ulaşabileceğini tahmin etti.

TEKSTİL ZİRVEDE

Tekstil 35 konkordato kararı ile en riskli sektör olurken, tekstil ve konfeksiyonda toplam konkordato sayısı 48’e yükseldi. İkinci sırada 27 konkordato ile inşaat olurken, mobilya sektörü de 19 konkordato ile dikkati çekti.

İlgili Haberler
Tekstil devi iflasın eşiğinde: 7 gün süre verildi
Son Haberler
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı Sağlık
Baba olmak kalbi fena vuruyor. Bilimsel çalışmadan ortaya çıktı
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı Dünya
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj Ekonomi
Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti Magazin
Hande Sarıoğlu Rasim Ozan’la yapacağı işi duyurdu. Takipçileri isyan etti
Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı Gündem
Eve dönen koca Iraklı karısını başka bir erkekle yakaladı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti Spor
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti Magazin
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti