Konser ücreti gündem olmuştu! Şevval Sam'dan beklenen açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Şevval Sam, kadın cinayetleri hakkında konuşmak istememişti. Ünlü oyuncunun bu tavrı dikkat çekmişti.

Sosyal medyadan da Şevval Sam’a tepkiler yükselince Sam, "Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum" diyerek bir açıklama yapmış ve "O akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim" ifadelerini kullanmıştı.

2 SAAT İÇİN 5 MİLYON ALACAK

Şevval Sam’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği iki saatlik konser alacağı ücret gündem olmuştu. Ünlü oyuncu ve şarkıcının konserde 5.300.000 TL alacağı iddiası sosyal medyayı adeta salladı.

Bu iddialar gündemi sallarken iddiaları doğrular nitelikte bir belge ortaya çıkmıştı. Şevval Sam'ın çalıştığı ajans konuya dair açıklamada bulundu.

Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, sanatçı Şevval Sam’ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yapma gereği doğmuştur.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… — Vigor Sanat (@vigorsanat) October 22, 2024

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

'Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, sanatçı Şevval Sam’ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında planlanan Şevval Sam konseri ile ilgili sosyal medyada dolaşan belge standart teklif belgesidir.

Bu belge bir fatura veya ödeme belgesi değildir ve söz konusu rakam total bir organizasyon bütçesini içerir denildi.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyen. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.

Şevval Sam Yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı.

Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam, sinema film ve dizilerde oynadı.