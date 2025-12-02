Bir süredir Almanya'da yaşayan sahne adıyla Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu, Alman vatandaşlığı aldığını konserinde duyurdu.

‘GEÇEN HAFTA VATANDAŞ OLDUM’

Ezhel, konserinde Almanya vatandaşlığı sürecinin tamamlandığını "Geçen hafta vatandaş oldum" sözleriyle duyurdu.

Ezhel'in açıklaması, konser alanındaki dinleyicileri tarafından alkışlarla karşılandı.

RAPÇİ EZHEL SERCAN İPEKÇİOĞLU KİMDİR

Ezhel, gerçek adıyla Ömer Sercan İpekçioğlu, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2008 yılında başladı ve sahne adı olarak “Ezhel”i benimsedi. Müziğinde hip hop, reggae ve trap türlerini harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. 2017 yılında çıkardığı “Müptezhel” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Babası Kilisli, annesi ise Erzincan İliç Yakuplu Köyü’nden.

KARİYER BAŞLANGICI

Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Ezhel, 12 yaşında rap müzikle tanıştı. 15 yaşında liseyi bırakarak müzik kariyerine odaklandı. İlk olarak “Ais Ezhel” adıyla sahne aldı ve daha sonra “Ezhel” ismini kullanmaya başladı. 2017 yılında çıkardığı “Müptezhel” albümüyle yıldızını parlattı.