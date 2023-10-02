Kontestozu bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan ateş düşürmeye yarayan kontestozu bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kontestozu bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ateş düşürmeye yarayan kontestozu bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

KONTESTOZU BİTKİSİ NEDİR?

Kökboyasıgiller familyasından; anayurdu Peru ve Bolivya olan ve sanayii bitkisi olarak Cava, Güney Hindistan, Kolombiya, Seylan, Guatemala, Kamerun ve Kongo gibi tropikal ülkelerde yetiştirilen 15-20 metre boyunda bir ağaçtır. Kabuğundan kinin çıkarılır.

Kınakınanın içeriğinde kinin, kinidin, kinşonin, singol, kupreol gibi maddeler vardır. Gövde, kök ve kabukları kullanılır. Tadı acıdır.

KONTESTOZU BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Ateş düşürür.

-Sıtmayı tedavi eder.

-Tifoda faydalıdır.

-Ağır ve mikroplu hastalıkların nekahat devresini kısaltır.

-Cilt kaşıntılarında faydalıdır.

-İştah açar. Kuvvet verir. Kabızlığı giderir.

-Vücuda kuvvet verir.

-Vücudu kuvvetlendirerek enerji verir. Nevralji, grip, bulaşıcı hastalıklarda da fayda sağlar.

-Kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına iyi geldiği de söylenmekte

KONTESTOZU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kınakına kabuğundan çay hazırlanarak içilir. Evde kullanımda 1 gr Kınakına kıyılarak demliğe konur ve üzerine yarım kg kaynar su ilave edilir. Çay gibi 15-20 dk. Demlendikten sonra süzülerek içilir. Kınakınanın fazla içildiğinde zehirlenmelere neden olduğu söylenir. Günde en fazla 3 g kınakına kabuğu veya tozundan çay tüketilir. Fazlası zararlıdır.

Not: Kınakınanın çayı dozajın aşılması halinde zehirleyebilir. Zaten genellikle tentürü veya natürel ilacı kullanılır. Daha çok sanayi bitkisi olarak tanınır. Hamilelikte doğum sancılarını tetikleyebildiği ve bebeklere zarar vermemesi için gebelerin kullanması tavsiye edilmez.

İlgili Haberler
Kontestozu bitkisi kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına böyle iyi geliyor
Kontestozu bitkisi sıtmaya iyi geliyor
Kırlangıç Otu nelere iyi gelir
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Kontestozu bitkisi tifoya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kontestozu bitkisi tifoya iyi geliyor
Hizbullah’ın uzantısı Alimler ve Medreseler Birliği’nden yeni skandal Gündem
Hizbullah’ın uzantısı Alimler ve Medreseler Birliği’nden yeni skandal
Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Gündem
Sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Manchester United mı Galatasaray mı? Temsilcimiz İngiltere'de galibiyet için sahaya çıkıyor Spor
Manchester United mı Galatasaray mı? Temsilcimiz İngiltere'de galibiyet için sahaya çıkıyor
Kontestozu bitkisi kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kontestozu bitkisi kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına böyle iyi geliyor
Lüks araç kaçakçılığında mahkemeden flaş karar. Aralarında Tümer Metin ve AKP’li Alpay Özalan’ın kızı da var Gündem
Lüks araç kaçakçılığında mahkemeden flaş karar. Aralarında Tümer Metin ve AKP’li Alpay Özalan’ın kızı da var
Melek Mosso düğün tarihini açıkladı Magazin
Melek Mosso düğün tarihini açıkladı