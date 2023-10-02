Kontestozu bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ateş düşürmeye yarayan kontestozu bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

KONTESTOZU BİTKİSİ NEDİR?

Kökboyasıgiller familyasından; anayurdu Peru ve Bolivya olan ve sanayii bitkisi olarak Cava, Güney Hindistan, Kolombiya, Seylan, Guatemala, Kamerun ve Kongo gibi tropikal ülkelerde yetiştirilen 15-20 metre boyunda bir ağaçtır. Kabuğundan kinin çıkarılır.

Kınakınanın içeriğinde kinin, kinidin, kinşonin, singol, kupreol gibi maddeler vardır. Gövde, kök ve kabukları kullanılır. Tadı acıdır.

KONTESTOZU BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Ateş düşürür.

-Sıtmayı tedavi eder.

-Tifoda faydalıdır.

-Ağır ve mikroplu hastalıkların nekahat devresini kısaltır.

-Cilt kaşıntılarında faydalıdır.

-İştah açar. Kuvvet verir. Kabızlığı giderir.

-Vücuda kuvvet verir.

-Vücudu kuvvetlendirerek enerji verir. Nevralji, grip, bulaşıcı hastalıklarda da fayda sağlar.

-Kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına iyi geldiği de söylenmekte

KONTESTOZU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kınakına kabuğundan çay hazırlanarak içilir. Evde kullanımda 1 gr Kınakına kıyılarak demliğe konur ve üzerine yarım kg kaynar su ilave edilir. Çay gibi 15-20 dk. Demlendikten sonra süzülerek içilir. Kınakınanın fazla içildiğinde zehirlenmelere neden olduğu söylenir. Günde en fazla 3 g kınakına kabuğu veya tozundan çay tüketilir. Fazlası zararlıdır.

Not: Kınakınanın çayı dozajın aşılması halinde zehirleyebilir. Zaten genellikle tentürü veya natürel ilacı kullanılır. Daha çok sanayi bitkisi olarak tanınır. Hamilelikte doğum sancılarını tetikleyebildiği ve bebeklere zarar vermemesi için gebelerin kullanması tavsiye edilmez.