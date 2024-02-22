Konteyner gemisi köprüye çarptı. Araçlar suya döküldü can pazarı yaşandı

Kaynak: İHA
Konteyner gemisi köprüye çarptı. Araçlar suya döküldü can pazarı yaşandı
Çin'in İnci Nehri üzerinde bulunan Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu 2 araç deniz düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan bir konteyner gemisi yerel saatle 05.30'da Lixinsha Köprüsü’ne çarptı. Guangzhou kenti yakınlarındaki Pearl Nehri Deltası'nda bir gemi, köprüye çarptı. Köprüdeki 2 araç suya, 3 araç gemiye düştü. Bölgeye 6 dalgıç ve kurtarma gemisi gönderildi. Çin devlet medyası, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 mürettebatın yaralandığını, 3 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu.

Guangzhou Denizcilik İdaresi, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

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