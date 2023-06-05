Konteyner kentte 52 kişi zehirlendi

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 55 bin metrekarelik alanda bulunan 900 depremzedenin yaşadığı konteyner kentte dün akşam saatlerinde dağıtılan nohutlu pilavı yiyen 52 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Depremzedeler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, incelenmek üzere yemekten numune alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan 55 bin metrekarelik alanda, depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte meydana geldi. Dağıtılan nohutlu pilavın ardından konteynerlerine dönenlerin bazılarında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Buradaki sağlık ekipleri rahatsızlananlara müdahale ederken, sayının artması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 52 kişi ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Depremzedeler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, incelenmek üzere yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)