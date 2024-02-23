Konteynerda kalan anne ile beşikteki evladı yandı

Antakya’nın Güzelburç Mahallesi’ndeki geçici yaşam merkezindeki yangın 3 konteyneri yok etti. Yangın sırasında yan konteynerde bulunan anne, beşiğinde uyuyan bebeğini kurtarmak isterken yaralandı.

Anne ve bebek yangından yara alarak çıktı. Olay yerinde ilk yardım yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Anne ve bebeğin tedavileri sürüyor.

Yangında konteyneri yanan Hüseyin Kına, “Yan komşumun konteyneri tutuştu, 3 konteyner yandı. Komşularımızdan ikisi içerideydi. Onları çıkarmaya çalıştık. Komşumuz olan anne ve bebeği yangın yüzünden hastanede yatıyor. Yangın nasıl başladı bilmiyoruz. Ekipler araştıracak. Neyse ki çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadı, malımız yandı diyelim” diye konuştu.

Kocasına çay verirken dışarıdan gelen gürültüye dikkat eden Emine Seyyar, “Dışarı çıktığımda her yer alevler içindeydi. Misafirliğe gelen kadın, kendini zorla konteynerden attı. Çünkü kadının bebeği içeride beşikte uyuyordu. Konteynerdeki yangında bebeğin yanması tehlikesi vardı. Anne bebeğini kurtarmak için konteynere girdi. Anne bebeği çıkarırken hem kendisi yandı hem de bebeği yandı. Yangın başka konteynerlere de sıçradı. 3 konteyner yandı, 2 konteyner hasar gördü. Anne ve bebeğin tedavisi hastanede devam ediyor” dedi.