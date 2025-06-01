Konteynerler kül oldu! : Gaziosmanpaşa’da panik anları

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen konteynerde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan Afet İşleri Müdürlüğü yakınlarındaki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Yangın anında konteyner içerisindeki yatağın tutuşmasıyla, yangın büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay anında içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sonrası olay yerinden ayrıldı.

Gaziosmanpaşa’da konteynerler kül oldu

Gaziosmanpaşa’da konteynerler kül oldu

Gaziosmanpaşa’da konteynerler kül oldu

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