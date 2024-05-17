Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı, 4 metreden düştü

Kaynak: DHA
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı, 4 metreden düştü
Aksaray'da, çatıda güneş enerjisi panelini kontrol eden Abdullah Altan (37), panelin üstüne düşerek sıcak su ile haşlandı.

Ardından çatıdan 4 metre yükseklikten düşen Altan, yaralandı.

Olay, Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde yaşandı. Abdullah Altan, bir arkadaşının evinin çatısında güneş enerjisi panelini kontrol ederken, panelin üzerine düştü. Panelin kırılması sonucu sıcak suyla temas eden Altan, ardından 4 metrelik yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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