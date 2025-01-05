Kontrolden çıkan araç 4 araca çarptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde Necip Fazıl Bulvarı'nda gerçekleşen kazada, park halindeki 4 araç ve yol kenarında duraklayan bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 33 ACF 977 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, o sırada yol kenarında duraklayan bir başka otomobile de çarpan araç, büyük hasara yol açtı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan anne ile kızını ve aracın sürücüsünü olay yerinde tedavi etti. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu, anne ve kızının ise daha hafif yaralı olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Trafik kazasının nedenleri ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sebebi üzerine inceleme sürüyor.