Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı: 3 yaralı

Kazada, üç kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Rauf Orbay Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, G.G. idaresindeki 34 HPF 685 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak, önce kaldırıma sonra da ağaçlara çarpmış, sonrasında ise karşı şeride geçerek 34 BTY 982 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle G.G.'nin aracı devrilmiş, içerisinde bulunan sürücü ve iki yolcu araç içinde sıkıştı. Olayı gören çevre sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber vermdiler. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü güçlükle araçtan çıkarmış ve sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Yaralılar, tedbir amaçlı en yakın hastaneye sevk edildiler. Polis ekipleri, kaza sonrası trafiği düzenlerken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanığı Mustafa Yıldız'ın ifadesine göre, "Olay yerine vardığımızda, araçlar bu durumdaydı. Bir araç, ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklenmiş. Araçtan çıkarılan ağır yaralının bacağının kırıldığını ve yüzünde ciddi yaralar olduğunu gördük" şeklinde konuştu.