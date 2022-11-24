Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Araçta bulunan odunlar etrafa saçıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Taşağıl Mahallesi Beldibi yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 54 HK 620 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrilirken, içerisindeki odunlar ise etrafa saçıldı.
(Kaynak: İHA)
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