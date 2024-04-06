Kontrolden çıkan otomobil takla attı. 4 kişi yaralandı

Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre yolda başka bir aracın sıkıştırdığı 06 DHA 711 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ankara’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.