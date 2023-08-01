Kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı

Beyoğlu’nda virajı alamayan beton mikseri yan yattı. Yan yatan beton mikserinin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı

Kaza saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’den Eminönü istikametinde seyir halinde olan 34 EMF 189 plakalı beton mikserinin şoförü, aracın hakimiyetini kaybetti. Sağa sola yalpalayan beton mikseri virajı alamayınca yan yattı.

aw947388-02.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan beton mikserinde sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazadan yara almadan kurtuldu.

aw947388-03.jpg

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen mikserin etrafında araştırma yaptı. Devrilen mikser vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti Dünya
Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti
20 üniversiteye rektör atandı Yaşam
20 üniversiteye rektör atandı
Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada keserli kavga Yaşam
Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada keserli kavga
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'e 5 üye seçildi Güncel
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'e 5 üye seçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği Siyaset
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
Miha Zajc ve Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Spor
Miha Zajc ve Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi