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Virajı alamadı 4 aracı biçti

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı, şoför ve yanındaki kişi otomobili bırakıp kaçtı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 01:45
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Kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 aracı biçti

Virajı alamadı 4 aracı biçti
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Olay, saat 00.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü, 57 KD 120 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı ve ardından otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. 

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı yapan otomobil ile çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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