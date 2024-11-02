Kontrolden çıktı direğe çarptı: Olayda 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıktı direğe çarptı: Olayda 2 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı. Çarpma sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Mücavir mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Artvin'e giden H.B. idaresindeki kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen kazada H.B. ve beraberindeki M.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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