Kontrolsüz dönüş yapan kamyona kamyonet çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolsüz olarak dönüş yapan kamyona kamyonetin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kontrolsüz dönüş yapan kamyona kamyonet çarptı: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Halil İbrahim Sarıkaya idaresindeki 46 AGE 972 plakalı saman yüklü kamyon, Çağlayancerit yol kavşağında kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptı. Bu esnada aynı istikametten gelen Ömer Çetiner idaresindeki 27 Z 5908 plakalı kamyonet, kamyona çarptı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ömer Çetiner ile araçta yolcu olarak bulunan Nursel Çetiner, Yıldız Çetiner ve Nazlıcan Karakuş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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