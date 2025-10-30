Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham ile Katar’da çekilen bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

İş insanı Hakan Sabancı ile evlilik haberi beklenirken ikili 3 yıllık ilişkisini sonlandırma kararı almıştı. Son dönemde Hakan Sabancı ile ayrılık haberleriyle günlerdir konuşulan güzel oyuncu Hande Erçel, futbol efsanesi David Beckham ile aynı reklam filminde rol almasıyla yeniden gündeme geldi.

FİLMİN KONUSU GİZLİ TUTULUYOR

Erçel, dünyaca ünlü David Beckham ile bir iş birliği için aynı projede kamera karşısına geçti. Katar tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.

Tanıtım filminin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor. Ancak yapım ekibine yakın kaynaklar, projenin “Uluslararası çapta tanıtım gücü yüksek bir kampanya” olduğunu belirtiyor.