Konut fiyat enflasyonunda yüzde 2,2'lik artış

Kaynak: AA
Konut fiyat enflasyonunda yüzde 2,2'lik artış

TCMB Konut Fiyat Endeksi'nin enflasyonun Nisan 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık bazda ise yüzde 48,4 arttığını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri TCMB tarafından duyuruldu.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 oldu.

Konut Fiyat Endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 artışla kayıtlara geçti. Bu dönemde reel olarak azalış yüzde 13,3 olarak, açıklandı.

Üç büyük ilde konut fiyat artışına ilk sırada Ankara yer aldı. TCMB'ye göre o artış oranları İstanbul için yüzde 2,1, Ankara için yüzde 3 olurken, İzmirde bu rakam yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçti.

Fiyat artışları yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 oldu.

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