Konut kredilerinde yeni ödeme tutarları değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredilerinde yeni ödeme tutarları değişti

Konut kredilerinde faiz oranlarında son yaşanan değişikli ile beraber rakamlar güncellendi.

Konut kredilerinde faiz oranları değişmeye devam ediyor. Değişiklik ile beraber geri ödeme tutarlarında da etkisini koruyor, banka banka konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu merak ediliyor. 1 milyon lira kredi çeken bir kişi, 120 ay vade ile aylık 28 bin 900 TL ödeme yaparak toplamda 3 milyon 475 bin TL geri ödeme gerçekleştirebiliyor.

İŞTE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI…

Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar 120 ay vadeyle konut kredisi geri ödeme tablosu şu şekilde;

1.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.475.928,43 TL

1.500.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 43.449,10 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.213.896,83 TL

2.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Geri Ödeme: 6.951.856,20 TL

3.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 86.898,21 TL
Toplam Geri Ödeme: 10.427.784,72 TL

4.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 115.864,28 TL
Toplam Geri Ödeme: 13.903.713,39 TL

5.000.000 TL Kredi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 144.830,35 TL
Toplam Geri Ödeme: 17.379.641,35 TL.

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