Konut piyasasında büyük çakılma. Rakamları TÜİK bile gizleyemedi

Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Konut piyasasında büyük çakılma. Rakamları TÜİK bile gizleyemedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,4 gerileyerek 83 bin 636'ya düştü.

Konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

Haziranda konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari ve 44 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530'a geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı Antalya aldı

Buna göre, Türkiye genelinde haziranda yabancılara 2 bin 625 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 69,6 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1004 konut satışı ile Antalya aldı. Bu ili 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 azalarak 19 bin 275 olarak gerçekleşti.

Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 333 konut ile İran, 175 konut ile Irak ve 168 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalış göstererek 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530 olarak belirlendi.

Haziran ayındaki ipotekli satışların 4 bin 698'i, ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların da 39 bin 499'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları da azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 azalarak 70 bin 173'e düştü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,9 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 444 bin 249 olarak belirlendi.

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