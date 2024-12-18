Konut satışlarında yükseliş devam ediyor

TÜİK, Kasım ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Temmuz ayından itibaren yükselişe geçen konut satışı, kasımda da geçen yılın aynı ayına göre yüksek bir performans sergiledi. Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu.

Satışlar, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi.

İPOTEKİ SATIŞTA ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu.