Konut satışlarındaki düşüş, arsa yatırımlarına kaydı

Murat Gültekin, Balıkesir’in Kepsut ilçesinin yatırım avantajlarını vurgulayarak, konut satışlarındaki düşüşün arsa yatırımlarına kaydığını belirtti. Gayrimenkul sektörünün, ekonomik dalgalanmalara rağmen her zaman kazançlı bir yatırım alanı olduğunu ifade eden Gültekin, müşteri taleplerini titizlikle değerlendirerek bölgenin potansiyelini analiz ettiklerini söyledi.

Kepsut’un verimli toprakları, şehir merkezine yakınlığı ve doğal güzellikleriyle cazip bir yatırım bölgesi haline geldiğini belirten Gültekin, “Kepsut, Balıkesir şehir merkezine en yakın ilçe olması nedeniyle yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ulaşım kolaylığı ve sosyal imkanlara erişim, burada yaşamak isteyenler için önemli bir faktör. Ayrıca, ilçede fay hattı bulunmaması, müstakil yaşam arayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Organize Sanayi Bölgesi ve baraj projeleri de bölgenin ekonomik canlılığını artıracak” dedi.

Gültekin, Kepsut’un en düşük imarlı arsa fiyatlarını sunduğunu, bu durumun organik tarım ve çiftlik kurmak isteyen yatırımcılar için avantaj sağladığını ifade etti. Düşük bütçeli yatırımcılar için ortak alım seçeneklerinin mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

Gültekin, bölgedeki iki büyük projenin ve üniversitenin uzun vadede ekonomik avantaj sağlayacağını belirterek, “Bu projeler, istihdam olanaklarını artıracak ve bölgenin ekonomik gelişimini hızlandıracak. Eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerde ise nüfus yoğunluğu artarak, ekonomik faaliyetler gelişiyor. Yatırımcılar, sadece arazi değil, gelecekte artacak kira gelirlerinden de faydalanabilir” şeklinde konuştu.