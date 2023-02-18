AFAD'ın yayınlanan 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' raporuna göre depremde ev, işyeri ve ahırları yıkılan vatandaşlara bunları yeniden yaptırmaları için borçlandırma yönetimi uygulanacak. Peki, konut ve işyeri yapımı için borçlandırma nedir? Konut, işyeri ve ahır AFAD borçlandırma nasıl yapılır?

KONUT, İŞYERİ AHIR YAPIMI İÇİN BORÇLANDIRMA NEDİR?

Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları niçin yapılmaktadır?

Hasar Tespit çalışmaları neticelerine göre binaları hasar gören vatandaşlarımızdan, kimlere 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır, yapılacağını belirlemek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları nasıl yapılmaktadır?

Kurulan hak sahipliği merkezlerinde afetzedelerden; konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep-taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları ve imzalamaları istenmektedir.

Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman başvuru yapmak gerekir?

Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları hasar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince belirlenen 2 aylık kanuni süre içerisinde yapılmakta olup, başvuru tarihleri Valilik, Kaymakamlıklar ve İl AFAD tarafından afetzedelere çeşitli vesilelerle duyurulmaktadır.

Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarına dair başvurular nerede yapılmaktadır?

Hak sahipliği başvuruları İl AFAD ve Kaymakamlıklarca ilan edilen başvuru noktalarından ya da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

İkamet edilen yerden farklı bir yerde hak sahipliği başvurusu yapılabilmekte midir?

E-devlet üzerinden Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabilmektedir.

Hak sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının sonuçları nereden, nasıl öğrenilebilmektedir?

Hak Sahipliği çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, sonuçlar en kısa sürede mahallinde askıya çıkarılmak, valilik ve il AFAD web sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.