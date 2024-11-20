Konutta hangi bölgeye yatırım yapanlar kazandı? İşte kazandıran iller

Konut fiyatları her ne kadar artışa devam etse de uzun vadede yine çok kazandıran yatırım olmaya devam ediyor. Konut yatırımlarında ise en çok kazanç sağlayan iller belli oldu.

Konut fiyat artışı, son aylarda enflasyon karşısında geride kadı. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2024'e ait konut fiyat endeksi rakamları açıklandı. Son açıklanan rakamlara göre Ekim'de Türkiye'de konut fiyatlarında reel olarak yüzde 14,7'lik gerileme oldu.

MB raporuna göre konut fiyat endeksi Ekim ayında 2023 senesinin aynı dönemine göre yüzde 26,8 yükseliş gösterdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan rakamlara göre, yıllık artış oranı, Haziran 2020'den bu güne en düşük seviyede oldu.

10 YILDA KONUT FİYATLARININ ORTALAMASINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 1.950

Habertürk'ten Can Baytak'ın haberine göre; açıklanan rakamlarda konut fiyat artışının, son aylarda enflasyon karşısında geride kaldığı gözlendi. Ancak uzun vadeli bakıldığında ise durumun değiştiği belirleniyor.

Ekim 2014'ten Ekim 2024'e kadar geçen 10 senelik süreçte enflasyon yüzde 946 yükselirken, konut fiyatlarının Türkiye ortalamasındaki yükselişi yüzde 1950'yi buldu. Peki konutta en fazla hangi bölgelere yatırım yapanlar kazançlı çıktı?

KONUTTA EN FAZLA BU İLLERE YATIRIM YAPANLAR KAZANDI

Aydın, Denizli, Muğla: Yüzde 2642

Balıkesir, Çanakkale: Yüzde 2492.7

Antalya, Burdur, Isparta: Yüzde 2483.5

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ: Yüzde 2445

İzmir: Yüzde 2249.9

Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce: Yüzde 2255.4

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane: Yüzde 2247.7

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari: Yüzde 2146.5

Zonguldak, Barın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya: Yüzde 2134.1

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak, Konya, Karaman: Yüzde 2085.4

Adana, Mersin: Yüzde 2017.6

Bursa, Eskişehir, Bilecik: Yüzde 1984.8

Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: Yüzde 1905.7

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan: Yüzde 1779.9

Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Yozgat: Yüzde 1758.3

İstanbul: Yüzde 1727.6

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: Yüzde 1617.3