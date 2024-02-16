Konutta kabus gibi düşüşler sürüyor. Artık yabancı da almıyor

TÜİK Konut Satış İstatistikleri, Ocak 2024’ ait verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalışla 80 bin 308 oldu.

Konut satışlarında ki keskin düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Konut satışları bir yılın en düşüğünde açıklandı. Vatandaş kirasını ödeyemezken, konut nasıl alabilecek?

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalışla 5 bin 915 olarak açıklandı.

YABANCILARA OCAK AYINDA 2 BİN 61 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalışla 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 555 konut satın aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.