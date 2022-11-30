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Konya Cihanbeyli SYDV geçici işçi alacak

Konya Cihanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Büro Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:36
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Konya Cihanbeyli SYDV geçici işçi alacak

Konya Cihanbeyli SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Cihanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Büro Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş (Kısa, Öz ve Kronolojik sıralamalı)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir)

2021-2022 yılı KPSS-P3 sonuç belgesi

İlçe nüfus müdürlüğünden alınacaj ilan tarihi itibariyle son 1 aydır Cihanbeyli ilçe sınırları içerisinde ikameti teyiden kullanılacak Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu

Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)

Sürücü belgesi fotokopisi (Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir.)

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