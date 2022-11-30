Konya Cihanbeyli SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Cihanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 1 Büro Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş (Kısa, Öz ve Kronolojik sıralamalı)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir)
2021-2022 yılı KPSS-P3 sonuç belgesi
İlçe nüfus müdürlüğünden alınacaj ilan tarihi itibariyle son 1 aydır Cihanbeyli ilçe sınırları içerisinde ikameti teyiden kullanılacak Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu
Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.)
Sürücü belgesi fotokopisi (Belgenin aslı kurum yetkilisi tarafından görülecektir.)
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