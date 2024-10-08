Konya Ereğli'de alkollü sürücünün kullandığı tır dehşeti!

İlk kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Karaman Karayolu üzerindeki Melicek Mahallesi kavşağında, ikinci kaza ise Karaman çevre yolu üzerindeki Fidanlık kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan M.Ç. (24) idaresindeki 42 ESK 11 plakalı Mercedes marka tır, Yüksel Altınöz'ün kullandığı 42 ALA 343 plakalı motosiklete çarparak yoluna devam etti.

Kazada, motosiklet sürücüsü Altınöz ve yolcu Hasan Can çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Şeker fabrikasına pancar taşıyan tır, Karaman çevre yolu üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerlerken, Fidanlık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen S.C.T. yönetimindeki 42 ALU 809 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Bu kazada, S.C.T. ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.T. yaralandı. Tır, yoluna devam ederken Karayolları kavşağında adliye binası önünde bir başka araca daha çarptı. Bu kazanın ardından polis ekipleri tarafından durdurulan tır sürücüsü gözaltına alındı ve 3.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tırın çarptığı motosiklette hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan 2 kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.