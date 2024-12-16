Konya Karapınar'da devrilen asit yüklü tankerin şoförü öldü

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Konya-Adana kara yolunun Karapınar girişinde yaşandı.
Oktay Demir'in kullandığı 27 HB 048 plakalı tanker, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından tankerdeki hidroklorik asit çevreye yayıldı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Oktay Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir’in cenazesi otopsi işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevreye yayılan hidroklorik asit nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.