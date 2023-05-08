Konya mitingi öncesi AKP il başkanından İmamoğlu'na tehdit

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya mitingi ile ilgili açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti.

Konya mitingi öncesi AKP il başkanından İmamoğlu'na tehdit

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları, İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi il başkanlık binasında gazetecilerin karışısına geçti.

"BEN YAPARIM' DER VE İSTENMEYEN OLAYLAR YAŞANIRSA..."

Angı, İmamoğlu’nun Konya programı ile ilgili, “Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz” ifadelerini kullandı.

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KIZILAY YÖNETİCİLERİ DE PROVAKASYONA KATILDI

İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da yapılan taşlı saldırının üzerinden 24 saat geçmeden, depremde çadır satan Kızılay'ın yöneticilerinden yeni provokasyon hamleleri geldi. Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi için "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" dedi.

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