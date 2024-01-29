Konya Tirit Kebabı nasıl yapılır? Konya Tirit Kebabı tarifi için malzemeler neler?

Konya’nın en meşhur yemeği Tirit Kebabı. Mevsim sebzeleri ve kuşbaşı etin muhteşem kavuşmasına şahitlik eden bir tarif olarak damaklarda muhteşem bir lezzet ortaya çıkartıyor.

Tandır ekmeğinin dahil olduğu bu lezzetli tirit kebabını siz de evlerinizde deneyebilirsiniz.

İşte Konya'da en sevilen yemeklerden biri olan Tirit Kebabı için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

KONYA TİRİT KEBABI TARİFİ (4 KİŞİLİK)

Yarım kilo kuzu eti,

Yarım kilo yoğurt,

İki adet soğan,

Bir kaç dal maydanoz,

Bir adet kurutulmuş tandır ekmeği,

İki yemek kaşığı tereyağı,

4-5 diş sarımsak,

Bir tutam tuz,

Bir tutam karabiber,

Bir tutam kimyon,

Bir tutam sumak,

Bir adet biber,

Bir adet domates

MEŞHUR TİRİT KEBABI NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuzu etleri kuşbaşı şeklinde doğranır. Doğranan etler tencerede hafif kavrulur. Kavrulan etlerin üzerine çıkacak şekilde su ve kimyon ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar tencerede pişirilir. Bayat tandır ekmeği dilimlenerek fırında kıtır hale getirilir. Kıtırlaştırılan ekmekler iki santimetre parçalar halinde kesilerek tabağa aktarılır. Tencerede haşlanan etlere pişmesine 10 dakika kala tereyağı, tuz ve karabiber eklenir.

Etler ateşten alınır. Etler suları ile birlikte ekmeklerin üzerine boşaltılır. Soğanlar jülyen doğranır. Doğranan soğanlar acısı çıkması için tuz ile ovuşturulur.

Domates ve biberler de yine aynı şekilde kesilir.

Sarımsaklar ezilir ve yoğurda ilave edilir. Haşlanan etlerin üzerine sarımsaklı yoğurt yayılır.

Ardından üzerine soğanlar, domates ve biberler koyulur ve süslenir. Bir tutam sumak ve maydanoz yapraklarıyla yemeğin üzerine serpebilir ve sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...