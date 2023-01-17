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Konya üstünde uçan helikopterin altındaki çemberin sırrı çözüldü

Son haftalarda Konya semalarında uçan helikopter ve altındaki çemberin sırrı çözüldü. Helikopterin arkasındaki 3 çemberin neden uçurulduğunu yetkililer açıkladı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:02
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Konya üstünde uçan helikopterin altındaki çemberin sırrı çözüldü

Konya üstünde uçan helikopterin altındaki çemberin sırrı çözüldü
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Odatv'nin haberine göre, sosyal medyada yayınlanan ve Konya semalarında görülen helikopter ve altındaki çember sosyal medyada gündem oldu. Videoyu izleyen ve helikopteri gören birçok kişi olanlara anlam veremedi.

Bununla birlikte helikopter ve altındaki çemberin sırrı aralandı. Söz konusu helikopterin Jeofizik Araştırma Helikopteri olduğu öğrenildi. 

MTA Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılması konusunda çalışmalar başlattı. Kastamonu-Konya arasında jeolojik taramalar yapan Jeofizik Araştırma Helikopteri, Türkiye’nin maden haritasına da ortaya çıkaracak.

JEOFİZİK ARAŞTIRMA HELİKOPTERİ NEDİR

Jeofizik Araştırma Helikopteri maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurların araştırılmasında kullanılır.

Uygulancak havadan jeofizik yöntemler: gravite, manyetik, elektromanyetik ve gamma-ray spektrometre yöntemleridir. 

Her bir yöntem ile jeofizik belirtiye neden olan yeraltı yapılarının/kütlelerinin ilgili fiziksel özellik dağılımları araştırılacaktır. Her ölçü sahasında farklı fiziksel özellikleri barındıran zengin veri kümelerinin elde edilebilmesi planlanmaktadır.

 

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Sedat
17.01.2023 11:44
@genel kültür Bu teknoloji dediğini AKP liler mi icat etti? Komiksiniz, zavallısınız.  
 
genel kültür
17.01.2023 11:11
KK Teknoloji gör, sade rıfkı efendinin görüntülü bağlantısı değil teknoloji, bak ufkun açılsın, bak bak kocaman yuvarlak, uçanda helikopter. helikopter böceği var sakın karıştırma o ayrı.  
 
Tozanlı
17.01.2023 11:10
Yani !!!.... Bugün canım bunu böyle istedi !!.. Ve bu gazetecilik oluyor...pes.. Seçimi bekliyoruz..  
 
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