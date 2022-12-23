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Konya valisi ve belediye başkanı CHP’li başkanlara önce randevu verdi sonra iptal etti

Millet İttifakı’nın 11 büyükşehir belediye başkanı bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya’ya gitti. Konya Valisi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmek için randevu aldı. Ancak iki ismin de ‘şehir dışına çıkacakları’ gerekçesiyle randevuyu iptal ettikleri öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:38
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Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkanlarına verdiği randevuyu iptal etti

Konya valisi ve belediye başkanı CHP’li başkanlara önce randevu verdi sonra iptal etti
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Millet İttifakı’ndan seçilen 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Konya’ya gitti. Bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan başkanlar Konya’da toplantı yaptıktan sonra illerine geri dönecek.

TELE1 muhabiri Engin Açar’ın edindiği bilgilere göre 11 başkan Konya’ya gitmeden önce Vali ve AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüşmek istedi. Fakat hem vali hem de belediye başkanı önce kabul ettiği ziyaretleri bugün “il dışına çıkacağız” gerekçesi ile reddetti.

VALİ VE BAŞKAN ŞEHİRDEN AYRILMADI!

Açar şu ifadelerle yaşananları anlattı:

“CHP’li yetkilililerden aldım bilgiyi. CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya Valisi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile günler önce görüşmek için randevulaştı. Ama bugün ziyaretlerini iptal ettiler. Gerekçe olarak da il dışına çıkacaklarını söylediler. Bizim öğrendiğimiz bilgiye göre ise vali ve başkan halen şehirde.”

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Ülkemde olanlara artık şaşırmayan adam.
23.12.2022 14:45
Vali ve Belediye başkanını bu göreve getiren kudret 'in izni ve bilgisi olmadan hiç bir şey yapamayan konu mankeni olmuşlar.  
 
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