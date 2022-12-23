Konya valisi ve belediye başkanı CHP’li başkanlara önce randevu verdi sonra iptal etti

Millet İttifakı’ndan seçilen 11 Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Konya’ya gitti. Bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan başkanlar Konya’da toplantı yaptıktan sonra illerine geri dönecek.

TELE1 muhabiri Engin Açar’ın edindiği bilgilere göre 11 başkan Konya’ya gitmeden önce Vali ve AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüşmek istedi. Fakat hem vali hem de belediye başkanı önce kabul ettiği ziyaretleri bugün “il dışına çıkacağız” gerekçesi ile reddetti.

VALİ VE BAŞKAN ŞEHİRDEN AYRILMADI!

Açar şu ifadelerle yaşananları anlattı:

“CHP’li yetkilililerden aldım bilgiyi. CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya Valisi ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile günler önce görüşmek için randevulaştı. Ama bugün ziyaretlerini iptal ettiler. Gerekçe olarak da il dışına çıkacaklarını söylediler. Bizim öğrendiğimiz bilgiye göre ise vali ve başkan halen şehirde.”