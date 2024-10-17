Konya’da 19 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da 19 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde evde rahatsızlanan 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde evde rahatsızlanan 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze adli tıpa gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki S.K. evde rahatsızlandı. Genç kızın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. S.K., adrese gelen ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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