Konya’da 4 Afgan’ın öldürdüğü Çiğdem Eskidemirci’nin kızı Yeniçağ’a konuştu

ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ



Konya’da yaşayan 35 yaşındaki Çiğdem Eskidemirci, çalıştığı lokantaya gitmek için 17 Mayıs tarihinde evinden çıktı ve 5 ay boyunca bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi kayıp ihbarı verip, genç kadını aramaya başladı.

İddiaya göre kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri Çiğdem Eskidemirci’yi son olarak 4 Afgan şahısla gördü.

Gözaltına alınan şüpheli 4 Afgan, emniyette genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü ve ardından bir evin bahçesine gömdüklerini itiraf etti.

Genç kadının cansız bedeni, geçtiğimiz gün Konya’nın Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'ndeki bir evin bahçesinden çıktı. Eskidemirci’nin cesedi otopsiye gönderildi.

“İŞE GİDECEK DİYE EVDEN ÇIKTI…”

Olayın ardından Çiğdem Eskidemirci’nin kızı Yeniçağ'a konuştu. Annesinin lokantada çalıştığını ve 5 aydır haber alamadıklarını belirten Eskidemirci’nin kızı, cenazenin bugün saat 14:30’ta Çatalhöyük Mezarlığı’nda toprağa verileceğini söyledi.

“BU KANSIZLARA SESSİZ KALMAK, SUÇA ORTAK OLMAKTIR”

Kan donduran olayla ilgili İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da “Daha kaç masum canımızı toprağa vermemiz gerekiyor ki bu gerçek anlaşılsın! Kendi ülkelerinde sıradanlaşan hukuksuzluğu ve haydutluğu Türk yurdunda da devam ettirme hevesinde olan soysuzlara daha ne kadar göz yumulacak? Türk vatandaşların canına kast eden, doğduğu, büyüdüğü toprakları güvensiz hale getiren bu kansızlara sessiz kalmak, suça ortak olmaktır! ” ifadelerini kullandı.