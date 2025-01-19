Konya'da 6 gol var kazanan yok!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da 6 gol var kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Maç 3-3 sona ererken Konyaspor 21 puana Kasımpaşa ise 22 puana yükseldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

19'uncu dakikada Konyaspor, golle buluştu. Adil'in pasında ceza sahası ortasında topla buluşan Kramer, ceza sahasına kadar topu sürükleyip, kaleci Gianniots ile karşı karşıya kaldı. Kramer'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

52'nci dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ceza sahasının sağ çaprazından ortasında topu önünde bulan Rodrigues'in şutunda kaleci Slowik topu çeldi. Slowik'ten dönen topu önünde bulunan Brekalo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

62'nci dakikada Konyaspor, tekrar üstünlüğü sağladı. Yusuf'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-1

70'inci dakikada Kasımpaşa tekrar beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayında Brekalo'nın pasında Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-2

81'inci dakikada Konyaspor yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Oğulcan'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

87'nci dakikada Kasımpaşa yeniden beraberliği sağladı. Barak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 3-3

Son Haberler
Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’lilerle ortak gemisi: AKP'lilere yanaşınca girişimci CHP'lilere bulaşınca çete lideri
Aziz İhsan Aktaş’ın AKP’lilerle ortak gemisi: AKP'lilere yanaşınca girişimci CHP'lilere bulaşınca çete lideri
Tarkan Suudi Arabistan’ı salladı. Yer yerinden oynadı
Tarkan Suudi Arabistan’ı salladı. Yer yerinden oynadı
Beyşehir’de feci kaza! Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
TikTok ve Perplexity birleşme yolunda
TikTok ve Perplexity birleşme yolunda
2025 raporu açıklandı: Kanserden ölenlerin sayısı azaldı, kadın vakaları arttı
2025 raporu açıklandı: Kanserden ölenlerin sayısı azaldı, kadın vakaları arttı