Konya’da bıldırcın sesi ile avlanmaya ceza

Konya’da yasak olmasına rağmen bıldırcın sesi kullanarak kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiye 12 bin 500 lira ceza kesildi.

KAYNAK: İHA
Konya’da bıldırcın sesi ile avlanmaya ceza

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliğinin yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik faaliyetleri sürüyor.

Ekipler, arazide yapılan denetim ve kontrollerde Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına göre kullanılması yasak olan ve avlanmak isteyen hayvanların sesini çıkaran cihazlar ele geçirdi.

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Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nin de aralarında olduğu 5 farklı alanda bıldırcın sesi yayan ve aküye bağlı olarak çalıştığı belirlenen 5 teyp ele geçirildi.

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Ekipler cihazlara el koyarken, yasa dışı ve usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişiye ise toplamda 12 bin 500 liralık idari para cezası uyguladı.

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