Konya’da bir apartmanın 9'uncu katı alevlere teslim oldu

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’nde yer alan 10 katlı bir apartmanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Binanın 9'uncu katındaki daireden yükselen alevleri fark edenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Dairenin üst katında bulunan yurttaşlar merdiven yardımıyla daireden tahliye edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlemek için tahkikat başlatıldı.