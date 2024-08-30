Konya'da feci kaza! 3 ölü!

Konya'da sabah saatlerinde yaşanan bir trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Alabağ mevkiinde meydana geldi.

Rüstem Selman Baş'ın kullandığı 42 BR 158 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan A.Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarptı.

Çarpışma sonucunda, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü A.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.