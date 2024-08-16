Konya’da feci kaza! 6 yaral!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da feci kaza! 6 yaral!

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandığı bildirildi.

Feci kaza! 6 yaral!

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandığı ifade edildi.

Kaza, Konya-Ankara kra yolu Yazıçayır Mahallesi kavşağında meydana geldiği dile getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki, M.K. idaresindeki 63 UA 228 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun demir bariyerlerine çarptı ve takla attığının altı çizildi.

Kazada, sürücü M.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. (32), M.K. (11), A.K. (10), A.K. (9) ve İ.K. (4) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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