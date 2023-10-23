Konya'da felaketin görüntüsü. Bu kez obruklar değil

Konya Ovası, yağışların azlığı ve bilinçsiz yer altı sularının kullanımı nedeniyle çöle döndü.

Konya'da felaketin görüntüsü. Bu kez obruklar değil

Türkiye'nin doğal gölleri her geçen gün kuraklıkla olan savaşı kaybediyor.

Türkiye'nin ‘Buğday Ambarı’ olarak bilinen Konya'da havzadaki göller ve sulamada kullanılan akarsular da birer birer kurumaya başladı.

Bir vatandaşın uçaktan çektiği görüntülerde Beyşehir Gölü'nün büyük bir kısmının kuruduğu görüntülendi.

HOCA'NIN GÖLÜ KURUMUŞTU

Daha önce de Nasreddin Hoca'nın ‘Ya tutarsa’ diyerek maya çaldığı anlatılan 350 kilometrekarelik Akşehir Gölü, yağış azlığı ve yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle tamamen kurumuştu.

KONYA'DAKİ OBRUKLAR

Konya'da yeraltı sularının yanlış kullanımı özellikle son yıllarda devasa obruklar oluşmasına neden olmuştu. 50 metre çapında 40 metre derinliğinde, 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde, 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde birçok obruk oluşmuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Azize kimdir? MasterChef All Star Azize Polat kaç yaşında nereli?
MasterChef Azize kimdir? MasterChef All Star Azize Polat kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? 22 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 22 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Son Haberler
Kanser hastası oğlunu bu yöntemle tedavi etti. Eski işini bıraktı bu işe başladı Yaşam
Kanser hastası oğlunu bu yöntemle tedavi etti. Eski işini bıraktı bu işe başladı
Safir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman? Magazin
Safir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?
2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı Gündem
2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Suriyeli kadına kuma dayağı Yaşam
Suriyeli kadına kuma dayağı
Ömer 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Kader Bağları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?
Otomotiv devinden Türkiye kararı. Her şey 730 gün sonra gerçekleşecek OTOMOTİV
Otomotiv devinden Türkiye kararı. Her şey 730 gün sonra gerçekleşecek