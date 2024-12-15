Konya’da görünmez kaza: TIR, kamyonete çarptı, kamyonette kaldırımdaki yayalara

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ayırt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 63 ACY 692 plakalı tır ile T.E'nin kullandığı 42 CTP 27 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen M.A.K. ve F.Ö'ye çarptıktan sonra duvara vurup durdu. Kazada yayalarla birlikte kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.