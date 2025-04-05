Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi

Konya'nın Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan damat tutuklandı.

Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından yakalanan Ali Musa Ö'nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali Musa Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yayın Caddesi'nde dün, Mehmet Ö. (57) kolonya imalat dükkanında husumetli olduğu dünürü Osman U. (54) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan Osman U. (54) ise damadı Ali Musa Ö. tarafından aynı silahla vurularak yaşamını yitirmiş, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Babası Mehmet Ö. ile kayınpederi Osman U'yu görüştürmek için bir araya getirdiği belirtilen Ali Musa Ö'nün 5 suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.