Konya’da 9 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya’da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen ve takibe alınarak durdurulan kamyonda 9 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Yolundan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan bir kamyonda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine aracı takibe aldı. Polis ekipleri, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde kamyonu kontrollü olarak durdurdu. Ekipler, kamyonun kasasında yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere 9 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İki ayrı operasyona kaçak tır lastiği ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Öte yandan, KOM ekipleri Ereğli Yolu üzerinde kent girişinde yapılan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyon içerisinde arama yapan ekipler, 16 adet gümrük kaçağı tır lastiği, 190 adet cep telefonu aksesuarı ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Karatay Devriye Ekipler Amirliği ile KOM ekipleri Karatay ilçesinde de bir işyerine operasyon düzenledi. İş yerine yapılan baskında, 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 143 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Farklı çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan adli işlem başlatıldı.



(Kaynak: İHA)