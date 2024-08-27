Konya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Elde edilen bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın, Sarayönü ilçesindeki suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda, İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari araştırmalar sonucunda, M.S.Ö. isimli şahsın evinin avlusunda tarihi eser arama amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisi elde edildi.

Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, M.S.Ö., H.G., M.A., Ş.H.K., H.T., T.T., S.B. ve Ş.Ö. isimli şahısları izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olayla bağlantılı olarak, olay yerinden ayrıldığı belirlenen M.G. ve İ.K. isimli şüpheli kişiler ise Sarayönü ilçesinin girişinde, kullanmakta oldukları araçta yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve ek binalarında yapılan aramalarda, çeşitli kazı ve arama ekipmanları ele geçirildi. Bu ekipmanlar arasında 2 adet el dedektörü, 1 adet karot cihazı ve sehbası, 19 adet karot borusu, 1 adet su arama detektörü ve boruları, 4 adet boru anahtarı, diğer kazı malzemeleri, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ve monitörü, 70 metre uzatma kablosu, 9 adet cep telefonu ve GSM hattı yer aldı.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.